Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь из девяти энергоблоков АЭС, расположенных на подконтрольной государству территории.

НАЭК "Энергоатом" выводит в плановый капитальный ремонт один энергоблок. При этом из соображений безопасности в военное время в компании не уточняют энергоблок какой мощности и на какой АЭС был отключен.

Как сообщает пресс-служба компании в Телеграм-канале, во время капремонта проводится полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.

"Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП "НАЭК "Энергоатом" для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года", - говорится в сообщении.

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Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь из девяти энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории.

В компании отметили, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Сейчас ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию для собственных нужд от энергосистемы Украины.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины. Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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