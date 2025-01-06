Россия входит в тройку крупнейших нефтедобывающих стран мира.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против России. В этот раз под удар попадут нефтяные доходы Москвы путем принятия мер против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Издание Reuters пишет, что администрация Байдена стремится укрепить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января, учитывая жалобы лидера республиканцев на высокую стоимость американской поддержки Украины.

Отмечается, что администрация Байдена планирует ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, продаваемую по цене, выше установленной Западом в 60 долларов за баррель. Россия использует так называемый теневой флот, состоящий из старых судов, чтобы обойти ограничения. Многие из этих судов небезопасны и склонны к утечке нефти.

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"Это будет большой пакет", - сказал один из источников.

По словам другого источника, санкции, скорее всего, будут включать меры против людей, вовлеченных в некоторые сети, торгующие нефтью выше предельной цены.

Россия входит в тройку крупнейших нефтедобывающих стран мира.

Санкции против российской нефти – главные новости

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года США наложили санкции на десятки таких судов "теневого" флота, чтобы уменьшить возможности России финансировать войну против Украины.

Это ограничение заставило Москву перенаправить свои продажи нефти в Китай и Индию, которые охотно покупают российскую нефть, продающуюся со скидкой.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против танкеров и не исключают введения санкций против китайских банков, поскольку стремятся сократить доходы России от продажи нефти и доступ к иностранным поставкам для подпитки войны против Украины.

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