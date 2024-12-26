Запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе.

Цены на нефть выросли в четверг, 26 декабря, поскольку появились надежды на дополнительное финансовое стимулирование в Китае, а запасы "черного золота" в США снизились. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 39 центов, или 0,5%, до 73,97 долларов за баррель. В то же время, цена на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) увеличилась на 43 цента, или 0,6%, до 70,53 доллара за баррель.

"Дополнительная поддержка поступает от ожидания дальнейшего фискального и монетарного стимулирования в Китае", - приводит агентство заявление Джованни Стауново из холдинга UBS.

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Также сообщается, что Американский нефтяной институт заявил о том, что запасы сырой нефти в США снизились на прошлой неделе. Это вызвало определенные надежды на дальнейший рост спроса.

Выборы Трампа и цены на нефть - главные новости

Напомним, в ноябре цены на "черное золото" рухнули из-за выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Многие эксперты считают, что его политика будет способствовать развитию нефтяной и газовой промышленности США.

Недавно Трамп пригрозил обрушить на Евросоюз пошлины, если он не будет закупать американские нефть и газ. За счет этого новоизбранный президент США хочет компенсировать "огромный дефицит" с крупнейшей экономикой мира.

Отметим, что еще в начале ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении относительно того, чтобы США поставляли ЕС больше сжиженного природного газа вместо российских поставок.

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