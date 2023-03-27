Поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки.

Экспорт дизельного топлива из России в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского Союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта.

Как пишет Bloomberg, Москва пока не обращает внимания на опасения, что недавний запрет блока на импорт вынудит ее сократить экспорт из-за отсутствия альтернативных покупателей. Вместо этого Турция, Марокко и другие страны увеличили закупки, хотя некоторые грузы из России также хранятся в плавучих хранилищах.

Поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa Ltd. Если этот показатель сохранится, в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт с начала 2016 года.

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"Пока в марте объемы нефтепереработки в России оставались высокими, что обеспечило стабильный выпуск дизельного топлива. Отечественные производители, кажется, вполне уверены, что смогут продать свои объемы иностранным покупателям - скидки, которые они предлагают, достаточно велики, и есть новые рынки для топлива", - сказал Михаил Турукалов, независимый американский аналитик по нефтепродуктам.

Однако бум поставок может продолжаться недолго. Планы загрузки ключевых российских портов показывают снижение в апреле по сравнению с мартовскими графиками.

Большая часть российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию. Другие импортеры включают Марокко, Бразилию, Тунис и даже крупнейшего экспортера нефти Саудовскую Аравию.

Но также значительно увеличилось количество дизельного топлива из России, хранящегося в плавучих хранилищах, с тех пор, как ЕС ввел запрет на импорт - возможно, это признак того, что поиск новых клиентов оказывается сложной задачей.

Санкции против россиийских нефтепродуктов - детали

Страны "Большой семерки" вряд ли пересмотрят потолок цен на российскую нефть, несмотря на данные о том, что цены на нефть сейчас значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

В Индии и Объединенных Арабских Эмиратах появились компании, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем за год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру.

Как сообщал CNN в начале марта, ежемесячно российский теневой флот пополняется 25-35 судами.