По мнению аналитика, более полезным станет модернизация промышленности с переходом на более энергоэффективное оборудование.

Ежегодный переход на летнее время в Украине не помогает существенно экономить электроэнергию. Такая экономия находится лишь на уровне статистической погрешности.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он пояснил, что аргумент о якобы экономии электричества основывается на менее интенсивном использовании уличного освещения, поскольку удлиняется световой день. Однако в последние годы многие областные центры и города Украины перешли на LED-лампы. Из-за этого экономия от этого становится минимальной.

"По моим субъективным оценкам, с переводом стрелок удается экономить не более 2% объемов электроэнергии, и это на уровне статистической погрешности. В то же время, как показал опыт отопительного сезона в условиях российских атак на энергообъекты, нам нужно около 20%. То есть, саму идею полностью отвергать не стоит, но нам нужно прежде всего двигаться в направлении снижения энергоемкости промышленных предприятий", - считает Белявский.

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По словам эксперта, главным потребителем прежде всего являются не уличные фонари, а домашние бытовые приборы и энергоемкие предприятия. В связи с этим обеспечить экономию может модернизация промышленности с переходом на более энергоэффективное оборудование, а не сокращение времени работы уличного освещения.

Переход на летнее время

В Украине принято дважды в год переводить время. Осенью время переводят на час назад в последнее воскресенье октября. Это время считается естественным для Украины. А в марте время переводят на час вперед - такое время называют летним.

Хотя есть много противников такой практики, жить в одном часовом поясе весь год невозможно - расстояние между западными и восточными областями слишком велико.

Так, если оставить летнее время навсегда и не переходить на зимнее, то в Ужгороде зимой восход Солнца будет лишь в 9:20, и его жителям придется идти на работу и в школу в темноте.

А если оставить неизменным зимнее время, то летом в Харькове восход Солнца будет в 3 часа ночи, а закат - в 19:47. в результате полуночи будет слишком светло, а темнеть будет почти как зимой.

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