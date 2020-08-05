ДТЭК нацелен на получение прибыли, вопрос обеспечения шахтеров работой его не волнует – эксперт

Ранее ДТЭК начал закупать часть произведенной атомной электроэнергии вместо того, чтобы загрузить работой собственные угольные теплоэлектростанции и дать работу шахтерам.

Частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова нацелен на получение прибыли и вопрос обеспечения шахтеров работой его не волнует, поскольку это задача правительства.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев, комментируя информацию о покупке ДТЭКом электроэнергии у НАЭК «Энергоатома» вместо того, чтобы загрузить работой собственные угольные теплоэлектростанции и дать работу шахтерам.

«Если ДТЭК посчитает, что им не нужно добывать уголь – они закроют все свои шахты. Бастующие шахтеры – это проблема правительства. Закрытие шахт и социальная напряженность – это вопрос правительства и ДТЭК это не касается. Поскольку задачу любого субъекта хозяйствования - получение прибыли», - сказал он.

По мнению Рябцева, обеспечивать работой шахтеров не является целью ДТЭК, поскольку их цель – максимальная финансовая доходность.

«Если им не прибыльно добывать уголь и направить его на тепловые станции, то они не будут этим заниматься. У нас рыночные отношения, которые предусматривают, что предприятие должно быть прибыльным. И никого не волнует, что будет с шахтерами», - добавил он.

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По словам Рябцева, если государство считает необходимым стимулировать предприятия угольной промышленности, то оно должно принимать соответствующие решения.

«Если государство считает, что необходимо обеспечить работу угольной украинской промышленности, то тогда необходимо предусмотреть ряд мер, направленных на стимулирование развития соответствующей отрасли. Или предпринимать какие-то действия», - пояснил он. Эксперт считает, что если есть возможность купить электроэнергию дешевле и продать подороже, то ДТЭК это и делает. К тому же предприятия расположены в разных регионах Украины, поэтому в некоторых местах энергохолдингу выгоднее покупать электричество, нежели производить его.

«ДТЭК не обязан сам у себя покупать электрическую энергию. Это совокупность субъектов хозяйствования и они будут покупать электроэнергию там, где это выгодно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июля «Энергоатом» провел аукцион по продаже 1564 тыс. МВт-ч электроэнергии, где крупнейшим покупателем электроэнергии стал "Д.Трейдинг" - трейдер из группы компаний ДТЭК. Компания выкупила наибольший объем электричества (31%) вместо того, чтобы сгенерировать этот объем на собственных тепловых электростанциях.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что это выглядит странно на фоне недавних акций протестов шахтеров под стенами президента. Поскольку шахтеры требовали обеспечить украинскому углю гарантированный рынок сбыта.

Вследствие этого, в июле Министерство энергетики поручило государственному предприятию «Центрэнерго» закупить на второе полугодие 1,2 млн тонн угля у государственных шахт и столько же у частных добывающих компаний, которые в Украине все связаны с бизнесменом Ринатом Ахметовым и группой ДТЭК.

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