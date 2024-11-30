Ни одному военному на 9-м месяце войны не могла бы прийти мысль лишить акций более 13 тысяч физических и юридических лиц, - акционеров Укрнафты, считает бизнесмен.

Во время полномасштабного вторжения РФ бизнесмена Игоря Коломойского лишили крупнейших (после национализации "ПриватБанка") активов - самой широкой сети АЗС в Украине.

Предприниматель высказался об "экспроприации" Укрнафты и Укртатнафты во время интервью УНИАН. По его словам, сразу после перехода акций Укрнафты в собственность Минобороны и назначения Сергея Корецкого на должность директора компании, Укрнафта без проведения конкурса подписала контракт с юридической компанией тогдашнего министра обороны Алексея Резникова "Астерс" почти на 120 миллионов гривень.

"Стоит сказать, что отчуждение в собственность государства акций Укрнафты и Укртатнафты не было решением военного командования. Из-за противоправного решения Ставки верховного главнокомандующего военное командование было вынуждено сделать это", - заявил Коломойский.

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Бизнесмен подчеркнул, что, согласно закону "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения", Ставка не уполномочена принимать подобные решения.

Коломойский считает, что ни одному военному на 9-м месяце войны не могла бы прийти в голову мысль лишить акций более 13 тысяч физических и юридических лиц - акционеров Укрнафты. Он добавил, что об этом в мае прошлого года, уже после захвата контроля на Укрнафтой, Резников сказал во время обращения к Кабмину:

"Минобороны в письме с его подписью признало, что осуществление несвойственных для Минобороны и ВСУ функций по управлению корпоративными правами государства в хозяйственных обществах является существенным вызовом для него, что отвлекает ограниченные человеческие ресурсы и время. Поэтому Минобороны и предлагало Кабмину передать акции Укрнафты и Укртатнафты в управление Минэнергетики".

По словам бизнесмена, "содержание этого письма доказывает тот факт, что военное командование не имело оснований и необходимых функций и не было заинтересовано в отчуждении акций Укрнафты, иметь контроль над ней, а действовало в интересах других заинтересованных лиц, которые банально использовали военное положение и его специальный режим, чтобы незаконно лишить акционеров Укрнафты и Укртатнафты прав собственности на их пакеты акций".

"Письмо Минобороны появилось на основании обращения главнокомандующего ВСУ, в котором Залужный аргументированно попросил лишить ВСУ управления этими акциями. Но особого желания подписать письмо у Резникова в то время не было, потому что сразу после перехода акций в собственность Минобороны и назначения Корецкого, Укрнафта без проведения конкурса подписала контракт с юридической компанией Резникова "Астерс" почти на 120 миллионов гривень", - сказал собеседник.

По его мнению, получился "неплохой коррупционный тандем".

Дело Коломойского: что нужно знать

В сентябре прошлого года правоохранители провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний Укртатнафта и Укрнафта, акционером которых был бизнесмен. Позже Коломойскому вручили подозрение за мошенничество и легализацию (отмывание) имущества, которое якобы получено преступным путем.

В середине июля 2024-го суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей до 2 сентября, а также определил размер залога в размере 650 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В конце августа суд удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 гривень.

В последние дни сентября суд уменьшил размер залога более чем на 50 миллионов гривень. В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала возобновить рассмотрение жалобы Коломойского на бездействие прокуратуры.

Позже Коломойский сказал УНИАН, что Офис президента Украины использовал военных для рейдерского захвата контроля над Укртатнафтой и Укрнафтой.

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