Определена альтернатива - залог в более 160 млн грн.

Бывшему председателю правления АО "Криворожгаз"избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной суммой залога более 160 млн грн.

Согласно сообщению НАБУ, в рамках уголовного производства детективы получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины. Подтвержденная сумма ущерба нанесенного государству - более 202 млн грн.

Сейчас бывший председатель правления акционерного общества подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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В НАБУ напомнили, что разоблачена организованная группа лиц, которая осуществляла масштабные хищения топлива из газотранспортной системы. К схеме были причастны руководители отдельных облгазов "Региональной газовой компании", которые подконтрольны подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Подозреваемые в течение 2021 года нанесли государству более 4,2 млрд грн убытков. Досудебное расследование продолжается.

Дело Фирташа - что известно

СБУ поймала на коррупции ряд руководителей "облгазов Фирташа".

В августе Служба безопасности Украины информировала, что продолжает разоблачать облгазы, подконтрольные компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, в коррупционной деятельности. Отмечалось, что в хищении голубого топлива из ГТС Украины подозревают руководителей правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза. Эти облгазы подконтрольны менеджменту ООО "Региональная газовая компания", которая принадлежит Фирташу.

Должностным лицам объявили подозрение по статье присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (в соответствии с ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Отмечалось, что на основании доказательной базы уже уличили в подобных коррупционных схемах всего около 11-ти руководителей облгазов. Также подозрение получили четыре должностных лица финансово-промышленной группы Фирташа.

Одним из самых скандальных разоблачений стало дело, когда чиновники "облгазов Фирташа" раскрыли более 70% средств, которые должны были потратить на закупку газа для обеспечения потребностей украинцев, напомнила СБУ.

Общие убытки от противоправные действия за период 2016-2022 годов могут достигать суммы более 18 млрд грн.

Ведомство отметило, что всего РГК Фирташа управляет 20 город - и облгазами - вместе они охватывают около 70% всех газораспределительных сетей Украины.

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