Пока в Германии ориентируются на то, каким будет мирное соглашение между Украиной и Россией.

Некоторые немецкие предприятия на востоке страны уже строят планы на время, когда российский газ вернется в Европу. Они воодушевлены усилиями президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, пишет Bloomberg.

Отмечается, что изначально немецкая промышленность была построена на дешевом российском газе, и рост цен на энергоносители вынудил некоторых производителей перенести производство за границу. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Германии постепенно отказались от покупки российского газа.

В агентстве поделились, что химический гигант BASF SE, который был очень крупным потребителем до прекращения поставок российского газа, заявил на этой неделе, что у него нет сценария, предусматривающего возобновление поставок. Тем не менее на востоке Германии из-за экономического застоя и исторических связей с Россией эта идея воспринимается более приемлемой. Более того, в некоторых кругах уже начались разговоры о возобновлении поставок, даже до заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

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"Если мир будет достигнут, то мы, конечно же, должны позаботиться о том, чтобы был устранен и другой ущерб, нанесенный этим конфликтом. Возвращение к поставкам российского газа было бы логичным следствием", - сказал журналистам управляющий директор химического парка в Лене Кристиан Гюнтер.

Он утверждает, что единственный способ оживить отрасль - снова получить дешевый российский газ. Он аргументировал это тем, что если от Европы ожидают, что в будущем она поможет финансировать восстановление Украины, Германии необходимо быть экономически сильной, чтобы внести свой вклад.

В агентстве добавили, что если Трампу все же удастся добиться мирного соглашения, поставки российского газа в Европу могут возобновиться. Решения будут принимать главы отдельных государств, что может создать напряженность среди европейских стран.

Кроме того, возобновление поставок включает восстановление транзита через Украину или использование газопровода "Северный поток". В агентстве заверили, что некоторые немецкие политики уже начинают рассматривать этот вопрос.

В частности, министр экономики Саксонии-Анхальт Свен Шульце заявил в разговоре с журналистами, что мирное соглашение изменит отношение Германии к энергоносителям из РФ.

"Если мы сможем достичь мира и построить долгосрочное доверие к тому, что Европе не угрожает Россия, мы должны быть открыты для обсуждения будущих поставок российского газа. Я считаю, что было бы неправильно навсегда исключить возобновление поставок газа", - сказал он.

По словам заслуженного научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, возвращение некоторых объемов российского газа поможет снизить цены на газ в Европе и послужит мостом до тех пор, пока на рынок не начнет поступать больше сжиженного природного газа с 2026 года.

"В долгосрочной перспективе все будет зависеть от того, каким будет мирное соглашение и насколько обе стороны будут его придерживаться", - объяснил он.

В агентстве подчеркнули, что возобновление поставок российского газа в Германию является не самой простой задачей. Европейские партнеры "Газпрома" уже разорвали связи с российской компанией. Также в Германии хотят установить больше терминалов СПГ и заключить сделки на получение топлива в танкерах от мировых производителей, включая США и ОАЭ.

Также в агентстве напомнили, что Европейский Союз обязался отказаться от российских энергоносителей к 2027 году и в следующем месяце должен представить "дорожную карту" по достижению этой цели.

"Хотя некоторые европейские покупатели еще могут искать краткосрочные решения по транзиту, политики ЕС сделали его стратегическим приоритетом, поэтому разрешить это противоречие будет непросто", - рассказала журналистам научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

В агентстве отметили, что заключение любого мирного соглашения может занять несколько месяцев. Только после этого могут последовать длительные обсуждения между "Газпромом" и украинскими энергетическими компаниями. Многое зависит от того, дасти ли Киев свое согласие.

Поставки российского газа - другие новости

Ранее объемы транзита российского газа через Болгарию побили исторический максимум. Через страну транспортируется газ в Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

Кроме того, в Financial Times писали, что в ЕС обсуждают возобновление транзита российского газа в рамках сделки по Украине. Сторонники говорят, что возобновление работы трубопроводов может помочь в урегулировании отношений с Москвой и сократить расходы на энергоносители.

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