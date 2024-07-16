Цены на "черное золото" снизились 16 июля из-за опасений относительно ситуации в китайской экономике.

Цены на нефть начали снижаться. Причиной этого эксперты считают беспокойство относительно замедления экономики Китая, которое может привести к снижению спроса.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 21 цент, или 0,25%, до 84,64 доллара за баррель, в то время как цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 25 центов, или 0,31%, до 81,66 доллара.

Согласно официальным данным, вторая по величине экономика мира выросла на 4,7% в апреле-июне: это самый низкий показатель с первого квартала прошлого года и не соответствует прогнозу в 5,1%. Рост также замедлился, если сравнивать с предыдущим кварталом, когда он составлял 5,3%.

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В то же время у аналитиков растет консенсус относительно того, что Федеральная резервная система США начнет снижать ключевую процентную ставку.

Отметим, что более низкие процентные ставки снижают стоимость заимствований, что может стимулировать экономическую активность и спрос на "черное золото". Поэтому вряд ли следует ожидать резкого падения нефтяных цен.

Рынок нефти - последние новости

Ранее стало известно, что поставки нефти из РФ упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения. Причем, по словам аналитиков, явных причин падения экспорта нефти не было.

А до этого сообщалось, что под санкции Европейского Союза попали десятки судов "теневого флота" РФ. В списке оказались не только нефтяные танкеры, но и суда общего назначения.

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