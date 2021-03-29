В марте теплопоставляющие предприятия рассчитаются за газ по цене 6,28 гривни за кубометр.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на март установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 гривни за кубометр, что на 8% ниже, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в феврале.

Читайте такжеВ США заявили о намерении усиливать санкции против "Северного потока-2"Об этом говорится в сообщении компании.

"В марте 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,28 гривни за кубометр", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная цена не учитывает НДС и расходы на транспортировку газа.

Что этому предшествовало

В феврале НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,84 гривни за кубометр, что на 7% ниже январской цены.

После завершения в конце марта действия правительственного ограничения цены газа на уровне 6,99 гривни за кубометр газопоставляющие компании предложили населению Украины в апреле покупать голубое топливо по цене от 6,75 до 8,85 гривни за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина