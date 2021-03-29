"Нафтогаз" в марте снизил цену на голубое топливо для поставщиков газа / фото УНИАН

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на март установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 гривни за кубометр, что на 8% ниже, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в феврале.

Читайте такжеВ США заявили о намерении усиливать санкции против "Северного потока-2"Об этом говорится в сообщении компании.

"В марте 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,28 гривни за кубометр", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная цена не учитывает НДС и расходы на транспортировку газа.

Что этому предшествовало

  • В феврале НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,84 гривни за кубометр, что на 7% ниже январской цены.
  • После завершения в конце марта действия правительственного ограничения цены газа на уровне 6,99 гривни за кубометр газопоставляющие компании предложили населению Украины в апреле покупать голубое топливо по цене от 6,75 до 8,85 гривни за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина