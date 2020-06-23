Участники рынка не ожидают стремительного подорожания газа в этом году

При этом, по мнению главы энергетической компании ETG.UA, исключать повышения в пределах 10-15% к осени не стоит.

Участники рынка не ожидают значительного роста цен на газ в 2020 году, поскольку потребление снизилось, а газовые хранилища уже достаточно заполнены, но исключать повышения в пределах 10-15% к осени не стоит.

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Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал глава энергетической компании ETG.UA Владимир Шведкий.

"Роста цен на газ пока не ожидаем, потому что нет способствующих фундаментальных факторов. Конечно, в пределах 10-15% - вот такой рост может быть ближе к осени. Но опять же, заполняемость газовых хранилищ высокая уже. Снижение потребления при том же уровне производства позволит приблизиться к заполнению хранилищ украинских и европейских на уровне 90%. Соответственно, какого-то повышения цены мы не ожидаем", - сказал он.

По словам Шведкого, осенью 2019 года ожидание того, что Украина и Россия могли не заключить новый транзитный контракт, стали эмоциональным фактором, который спровоцировал рост цен, но объективных, рыночных предпосылок к росту цены не было.

"И в этом году мы не видим к этому предпосылок, но может произойти все, что угодно", - добавил эксперт.

Глава компании отметил, что компания ETG.UA намерена начать поставки газа населению с 1 июля и предложить потребителям гарантированные цены на голубое топливо на месяц, квартал, полгода.

"То, что происходит сейчас, достаточно неудобно – узнавать цену газа в конце месяца. Во-первых, как она формируется, - достаточно непрозрачный процесс, даже в системе ПСО. Наше предложение будет звучать следующим образом: вы можете купить с гарантированной ценой на месяц, квартал, полгода. Только так можно предоставить понимание клиентам, по какой цене он покупает", - сказал Шведкий.

Также эксперт считает, что менять газового поставщика наиболее экономически выгодно будет домохозяйствам с большим потреблением.

"Чем больше потребление у домохозяйства, тем экономическая эффективность перехода к другому поставщику будет выше. Там есть экономия на цене, во-вторых, частные домохозяйства - люди с определенным запросом, поэтому у них есть высокие требования к своему поставщику", - пояснил Шведкий.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее заявил, что открытие в Украине конкурентного рынка газа для населения позволит "Нафтогазу" привлечь дополнительно миллиарды гривен, которые можно направить на увеличение поступлений в государственный бюджет. Также Коболев отметил, что в смене поставщика газа на конкурентном рынке будут заинтересованы домохозяйства с большим потреблением.

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