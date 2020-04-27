"Нафтогаз" временно прекратил импорт газа и ожидает снижения цен

По словам главы "Нафтогаза", сейчас в украинские хранилища закачано рекордное количество газа.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» временно прекратила импорт газа в Украину из-за рекордно высоких запасов газа в хранилищах, и ожидает дальнейшего снижения цен на газ на европейском рынке.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины» со ссылкой на главу правления компании Андрея Коболева.

«Сейчас у нас рекордно высокие объемы в хранилищах газа. Они кардинально больше объемов, которые мы имели в предыдущий сезон - разница больше чем 4 млрд куб. м. Сейчас мы, как «Нафтогаз», не импортируем газ. Газ импортируют сейчас в основном частные трейдеры», - цитирует пресс-служба Коболева.

По словам Коболева, в апреле цена газа для населения Украины снизилась на 15%, а в целом цена газа упала с января 2020 года на 38%. Он отметил при этом, что цена и в дальнейшем будет снижаться.

«Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже», - цитирует пресс-служба Коболева.

Коболев отметил, что следующей зимой будет использован избыточный газ, который был закачан предыдущей осенью в процессе подготовки к переговорному процессу с «Газпромом».

«Мы готовились к потенциальному газовому кризису и поэтому создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было больше 21 млрд куб. м газа», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 2,9 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте 2020 года.