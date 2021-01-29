В этом году в госбюджете предусмотрено 36,6 миллиарда гривень на субсидии, этой суммы должно хватить на выплаты всех льгот и субсидий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что государство в этом году выполнит все свои обязательства перед украинцами по льготам и субсидиям.

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По его словам, на субсидии в этом году в государственном бюджете предусмотрено 36,6 миллиарда гривень. По расчетам, этой суммы должно хватить на выплаты всех льгот и субсидий, которые будут необходимы людям в этом году.

"В прошлом году у нас была экономия по статье "льготы и субсидии" в размере около 5 миллиардов гривень. Если мы будем видеть по результатам первого полугодия, что может не хватать на последние месяцы года, конечно, мы обратимся в парламент, дадим предложения по источнику дофинансирования этой статьи, и все обязательства государства по льготам и субсидиям перед людьми обязательно будут выполнены", - сказал он.

Также он отметил, что сегодня в парламенте депутаты должны рассматривать законопроект, позволяющий возмещать расходы людям, имеющим электроотопление, за счёт средств, заложенных в госбюджете на субсидии.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, являющиеся получателями субсидий, не почувствуют на себе изменения тарифов, которые произошли в начале года.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

Кроме того, Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за кВт-ч. Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 гривни/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило граничную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр, а НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку граничной ценой 1,79 гривни за кубометр.

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Автор: Дмитрий Шварц