По словам премьера, при таких условиях некоторые поставщики могли бы в феврале поднять цену на газ для населения Украины выше 12 гривень за кубический метр.

Цена на газ в европейских хабах, где Украина закупает голубое топливо, растет и уже достигает 350 долларов за тысячу кубометров.

Читайте такжеВ Украине ввели предельный тариф на распределение газаКак передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя решение правительства об установлении предельной цены на газ для населения Украины в размере 6,99 гривни за кубометр.

"Мы видим, что в Европе спрос на газ растет и цены на бирже уже приближаются к 350 долларов за тысячу кубов", - сказал он.

По словам премьера, при таких условиях некоторые поставщики могли бы в феврале поднять цену на газ для населения Украины выше 12 гривень за кубический метр. Поэтому принятие решения о предельной цене в 6,99 гривни за кубометр является необходимой мерой, отметил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

Сегодня Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр для бытовых потребителей.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2020 года составила 202,46 доллара за тысячу кубометров, что на 10,9% больше, чем в ноябре 2020 года.

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Автор: Анна Бредихина