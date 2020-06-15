Цена импортного газа для Украины упала ниже $100 долларов

В апреле средняя цена импортного газа в Украине составляла 122,55 доллара за тысячу кубов.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2020 года составила 98,1 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 19% меньше, чем в апреле 2020 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 мая 2020 года, которая составляет 2631,7 гривни, или 98,1 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте 2020 года средняя цена импортного газа в Украине составила 122,55 доллара за 1 тысячу кубометров.

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