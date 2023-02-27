"Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.

В понедельник, 27 февраля, в Киеве и Киевской, Одесской и Днепропетровской областях электрическую энергию не будут выключать.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга ДТЭК в Telegram. В частности, на сегодня, 27 февраля, "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Состояние энергосистемы Украины

Как известно, осенью российские захватнические войска начали наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Тогда в стране ввели аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.

В Кремле не скрывали, что таким образом давят на украинцев - заявили, что отсутствие света и тепла в домах - это последствия того, что власть не желает решать проблему".

В январе в ДТЭК рассказали, что с 10 октября их энергетические объекты подверглись более 170 обстрелам ракетами и дронами.

Известно, что в результате российских атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина уже потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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