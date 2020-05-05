Бизнес призывает ускорить принятие закона об урегулировании долгов на рынке электроэнергии - ЕБА

К моменту запуска новой модели рынка электроэнергии 1 июля 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составила 30,9 миллиарда гривень, а кредиторская – 28,1 миллиарда гривень.

Бизнес призывает ускорить принятие во втором чтении законопроекта об урегулировании "старых" долгов на оптовом рынке электроэнергии, чтобы окончательно перейти на новую рыночную модель.

Читайте такжеЭксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Чтобы окончательно перейти на новую рыночную модель и устойчивые расчеты, бизнес призывает принять в ближайшее время проект закона № 2386 во втором чтении и в целом. Кроме того, проголосовать за "пакетные" законопроекты №2387, № 2388, №2389, № 2390. Эти решения помогут обеспечить погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также создадут условия для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлой недели Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2386, касающийся мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии.

По информации пресс-службы, данный проект закона является главным в "пакетном" пуле законопроектов, целью которых является погашение долгов госпредприятия "Энергорынок" и других участников рынка, образовавшихся к внедрению нового закона.

Сообщается, что по состоянию на 1 июля 2019 года, к моменту запуска новой модели рынка электроэнергии, дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" составила 30,9 миллиарда гривень, а кредиторская задолженность – 28,1 миллиарда гривень. Основными причинами возникновения таких долгов были "ручное управление" и административное влияние государственных органов на участников оптового рынка электроэнергии в течение последних 20 лет.

"Комитет по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации поддерживает принятие законопроекта №2386, ведь ситуация с расчетами требует безотлагательного урегулирования. Кроме того, она является составляющей реформы рынка электроэнергии, важность которой неоднократно подчеркивали институты ЕС и ключевые европейские партнеры Украины", - заявили в ЕБА.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об урегулировании кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электрической энергии, а также прекращении деятельности оптового поставщика электрической энергии.

Докладывая по законопроекту, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что этим документом вводятся следующие механизмы погашения задолженности: проведение взаиморасчетов; погашение (списание) задолженности; уступка права требования или замена стороны в обязательстве.