По его словам, никаких веерных отключений не происходит и не планируется.

Никаких веерных отключений электроэнергии в Украине не происходит и не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Никаких веерных отключений не происходит и не планируется", - сказал он.

Читайте такжеУкраина увеличила расходы на закупку угляПо его словам, министерство обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением минимизировать плановые ремонты энергосетей.

Кроме того, комиссии предлагают проводить ремонты только при условии альтернативного питания для потребителей, чтобы они не испытывали негатива от прекращения поставок электроэнергии.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что в Украине с начала отопительного сезона не было никаких веерных отключений электроэнергии. По его словам, "многочасовые отключения, которые могут проходить в том или ином населенном пункте, - это или неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями".

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