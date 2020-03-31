Кабмин сменил главу «Энергоатома»

Правительство назначило временно исполняющим обязанности президента «Энергоатома» гендиректора Запорожской АЭС.

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязаности президента госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» гендиректора обособленного предприятия «Запорожская АЭС» Петра Котина.

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Об этом сообщается на сайте правительства.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке президента Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», исполнение обязанностей президента указанного предприятия на генерального директора обособленного подразделения «Запорожская атомная электростанция»… Котина Петра Борисовича», - сказано в решении.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2019 года Кабмин принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента «НАЭК «Энергоатом» и назначил Павла Павлишина временно исполняющим обязанности.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.