Украинцы задолжали за электроэнергию более 30 миллиардов гривень - Шмыгаль

По словам главы правительства, Украине необходима долгосрочная программа реструктуризации задолженности.

Долги за электроэнергию в Украине составляют более 30 миллиардов гривень.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера, передает НВ.

Премьер-министр отметил, что Украине необходима долгосрочная программа реструктуризации задолженности.

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"Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию - сумма свыше 30 млрд грн", - заявил Шмыгаль.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство рассматривает возможность поэтапного повышения цены на электроэнергию для населения в этом году, в частности отмену льготной цены 90 коп. за первые 100 кВт-ч, учитывая снижение суммы начислений в платежках граждан.