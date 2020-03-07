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Украинцы задолжали за электроэнергию более 30 миллиардов гривень - Шмыгаль

03:07, 07 марта 2020
Энергетика
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Ранее в правительстве заявили о возможности повышения цены на электроэнергию / фото УНИАН

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера, передает НВ.

Премьер-министр отметил, что Украине необходима долгосрочная программа реструктуризации задолженности.

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"Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию - сумма свыше 30 млрд грн", - заявил Шмыгаль.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство рассматривает возможность поэтапного повышения цены на электроэнергию для населения в этом году, в частности отмену льготной цены 90 коп. за первые 100 кВт-ч, учитывая снижение суммы начислений в платежках граждан.

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