На закрытие убыточных угольных госшахт нужно 15 миллиардов гривень – Оржель

По словам министра, сейчас из 32 госшахт действенными остаются 11 шахт.

Реформирование угольной отрасли, которое предусматривает закрытие 21 из 32 государственных шахт, обойдется госбюджету в 15 миллиардов гривень и может занять до 5 лет.

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Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сказал в интервью УНИАН.

"Если говорить о фонде оплаты труда, то это примерно 6,6 миллиарда гривен. Закрытие одной шахты и перевод ее в экологически безопасный объект стоит от 200 до 500 миллионов гривень. Добавляем социальной пакет, который надо будет предоставить шахтерам. По нашей оценке, в целом реформа обойдется в 14-15 миллиардов гривень", - сказал он.

По словам министра, анализ показал, что из 32 государственных шахт к прибыльным отнесены четыре, еще три являются моногородами, то есть их закрыть нельзя. Еще четыре шахты отнесены к так называемой группе энергетической безопасности - они не являются экономически привлекательными, но вместе с тем имеют большие запасы угля, а это означает определенную энергетическую подушку на случай экстремальной ситуации.

"В общем, действенными остаются одиннадцать шахт", - пояснил он.

Оржель отметил, что в Украине с 1 марта стартует большое строительство, поэтому шахтеры могут получить альтернативные источники заработка. Все равно в среднесрочной или долгосрочной перспективе мир откажется от угольной отрасли, добавил министр.

"Все зависит от политического решения - насколько мы сможем решить социальный вопрос. В общем это должно занять до пяти лет. При этом перспективные шахты будут работать и дальше", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет новые рабочие места для шахтеров, поскольку добыча угля является убыточной и несет вред для экологии.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, что ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.