"Укртрансгаз" сообщил, сколько газа осталось в подземных хранилищах

На 22 февраля запасы газа в хранилищах были на 59% больше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября 2019 года) сократились на 26% - до 16,1 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз".

Сообщается, что по состоянию на 22 февраля запасы газа в ПХГ составляют 16,1 миллиарда кубометров, что на 59% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (10,1 миллиарда кубометров).

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября 2019 года прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор голубого топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах на эту дату составляли 21,76 миллиарда кубометров, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.