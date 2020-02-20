«Нафтогаз» из-за долгов пригрозил отключить газ 52 тепловикам

Компания призывает эти предприятия осуществить выплаты до 25 февраля.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщает о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые, по оперативным данным на 19 февраля 2020 г., не выполняют ни одного из условий по расчетам, предусмотренных положением о специальных обязательствах (ПСО).

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Согласно сообщению пресс-службы «Нафтогаза», для выполнения такими предприятиями требований по расчетам им необходимо в срок до 25 февраля включительно выплатить более 392,8 млн грн.

«Нафтогаз» обращает внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно, для продолжения получения газа с 1 марта им необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года.

«Во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.