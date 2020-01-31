Оператор ГТС Украины купит технического газа на 9 миллиардов гривень

Компания приглашает украинских и международных поставщиков принять активное участие в торгах.

«Оператор ГТС Украины» объявил тендер на закупку 1,76 млрд куб. м газа на производственно-технические нужды стоимость 9,2 млрд грн, говорится в сообщении компании.

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«Оператор ГТС Украины» объявил закупку 1,76 млрд кубометров природного газа на общую сумму 9,15 млрд грн для обеспечения балансирующих действий и для производственно-технологических потребностей функционирования газотранспортной системы», - сообщили в компании.

Отмечается, что новый оператор ГТС возвращает практику заключения соглашений по закупкам газа по стандартным условиям: теперь в проекте договора максимальный срок оплаты поставок - до 30 календарных дней.

По информации пресс-службы, в системе публичных электронных закупок Prozorro размещено 15 тендеров для закупки природного газа в период с марта по декабрь 2020 года объемами от 40 до 200 млн куб. м и ожидаемой стоимостью от 208 млн до 1,04 млрд грн соответственно.

Компания приглашает украинских и международных поставщиков принять активное участие в торгах. Конечный срок подачи тендерных предложений - 17 февраля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.