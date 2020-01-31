ЕС может ввести экологический налог на «грязную» электроэнергию, в том числе из Украины – Герус

Такая ситуация, по словам главы профильного комитета Рады, может привести к наполнению украинскими компаниями европейского, а не украинского бюджета.

Европейский Союз может ввести экологический налог на «грязную» электроэнергию, которая импортируется из соседних стран, в том числе и Украины, поэтому нашей стране необходимо повысить экологичность работы угольных электростанций и привести налоги на загрязнение к европейским стандартам.

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Об этом сообщил народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

«Европейский Союз может ввести экологический налог на "грязную" электроэнергию, которая импортируется из соседних стран. Нетто-импорт электроэнергии в страны ЕС вырос с 3 млрд кВт-ч в 2017 году до 21 млрд кВт-ч в 2019 году (прирост 600%)», - написал он, ссылаясь на результаты исследования британского аналитического центра Sandbag.

По словам Геруса, такой импорт - это эквивалент выбросов в размере 26 млн тонн СО2. Большинство такой электроэнергии было импортировано из стран, не имеющих или имеющих низкий налог на углеродные выбросы.

«В Европе все более распространенным становится мнение, что таким образом европейцы фактически стимулируют производство неэкологичной электроэнергии в так называемых "углеродных офшорах" (соседних странах). Если бы этот импорт имел налог на углеродные выбросы, то поступления в бюджет страны ЕС составляли бы 630 млн евро», - отметил он.

Глава профильного комитета добавил, что в связи с этим Еврокомиссия сейчас анализирует введение нового налога на углеродные выбросы при импорте электроэнергии, так называемый border carbon adjustment (BCA), чтобы уменьшить стимулы использования угля в соседних с ЕС странах, где нет соответствующих экологических налогов. Экология - один из ключевых приоритетов нового председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметил Герус.

По мнению главы профильного комитета Верховной Рады, исторически в Украине недостаточно внимания уделялось экологической составляющей при производстве электроэнергии на ТЭС. На сегодняшний день нет фильтров, нет соответствующих экологических норм, нет платы за передачу электроэнергии при экспорте.

«Такая ситуация может привести к тому, что все такие льготы с украинской стороны будут ликвидированы налогом с европейской стороны - наполнится европейский, а не украинский бюджет. По моему мнению, более правильно было, чтобы на украинских ТЭС устанавливались соответствующие фильтры, уплачивались соответствующие экологические налоги и было приближение к европейским экологическим стандартам», - написал он.

Герус добавил, что тогда у украинской стороны были бы сильные аргументы, чтобы показывать экологический прогресс и оппонировать введению таких налогов с европейской стороны. И чем быстрее сами участники рынка это поймут, тем лучше будет для всех, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 14,1% - до 339,83 млн долл.

61% (207,4 млн долл.) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23% (78,3 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 11,6% (38,9 млн долл.) – на Молдову.