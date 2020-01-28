Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра энергетики времен Януковича

Бывший чиновник, которого 27 января экстрадировали из Грузии, входил в преступную группировку, действия которой нанесли государству убытки в размере 2 млрд гривень.

К бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Виктора Януковича судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционная прокуратура, 27 января текущего года бывшего чиновника экстрадировали из Грузии.

По данным следствия, участники преступной группировки, в состав которого входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали газ другим субъектам хозяйствования.

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"В результате таких действий государственным предприятиям причинен ущерб в размере свыше 2 млрд гривень. Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - сообщили в прокуратуре.

Следствие продолжается.