АМКУ рекомендует тепловикам снизить начисления за тепло и горячую воду

По мнению АМКУ, снованием для уменьшения начислений является снижение более чем на 20% цены на природный газ.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал теплопоставляющим предприятиям ежемесячно, начиная с января, снижать потребителям начисления за отопление и горячую воду до конца отопительного сезона.

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В сообщении ведомства говорится, что основанием для уменьшения начислений является снижение более чем на 20% цены на природный газ, которая является основной составляющей себестоимости тепловой энергии.

Отмечается, что теплопоставляющие компании и органы местного самоуправления должны принять меры по изменению размера начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного периода 2019/2020 года в связи с уменьшением цены на природный газ.

Кроме того, теплопоставляющие компании и органы местного самоуправления должны обеспечить своевременное информирование потребителей о принятых мерах по изменению размера начислений за отопление и горячую воду, а также осуществить в полном объеме перерасчет всем категориям потребителей за предоставленные либо предоставленные не в полном объеме или несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

24 декабря Кабмин предоставил возможность теплоснабжающим предприятиям снизить действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение позволит уже в декабре на 30% уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги.

После этого ряд теплопоставщиков и глав органов местного самоуправления заявили о снижении начислений за тепло и горячую воду на 20-30%.