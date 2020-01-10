Беларусь ввела налог на транзит нефти и нефтепродуктов

Лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Беларусь ввела экологический налог на прокачку нефти по своей территории.

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Об этом сообщает сайт лидера Беларуси Александра Лукашенко.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - сказано в сообщении.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.