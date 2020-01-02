Доходы от транзита российского газа существенно превышают расходы – "Нафтогаз"

Размер платы за транзит, указанный в контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией.

Гарантированные доходы от транзита российского газа украинскими газопроводами по новому контракту значительно превышают расходы.

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Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет. Те, кто говорят, что при этих объемах транзит будет убыточным, скорее всего, не разбираются в экономике транспортировки газа. Или просто хотят покритиковать", - написал Витренко.

Он отметил, что размер платы за транзит, указанный в контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией, однако, учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 миллиардов кубометров в 2020 году и затем по 40 миллиардов на следующие 4 года, то есть 225 миллиардов кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит не менее 32 долларов.

По словам Витренко, если газопровод "Северный поток-2" так и не будет достроен, а Украина подтвердит надежность транзита, уже по европейским правилам, объемы транзита будут больше.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 миллиарда долларов.