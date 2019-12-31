Украина и Словакия подписали соглашение о транзите газа

В настоящее время Украина подписала договоры со всеми смежными операторами о транзите российского газа в Европу.

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement). Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Читайте такжеКоболев подсчитал, сколько газа Россия прокачает через Украину в следующем году

Согласно этому договору, операторы договорились о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны.

Отмечается, что таким образом украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России.

"Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и «Газпрома» входил в пакет соглашений, необходимых для продления транзита газа по территории Украины до 2025 года. Соответственно «Нафтогаз» подписал с «Газпромом» мировое соглашение и договор об организации транзита на 5 лет.

В пресс-службе напомнили, что ранее оператор украинской ГТС не мог начать работать с "Газпромом" и другими соседними операторами по стандартным европейским правилам. Такая возможность была заблокирована долгосрочным транзитным контрактом между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», действие которого истекает 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому оператор российской газотранспортной системы «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

Также 30 декабря Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа в размере около 7,4 млрд долларов, котрые наложил на российскую компанию Антимонопольный комитет Украины.

Сегодня, 31 декабря, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млрд долл.