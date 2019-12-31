Говорить о сроках преждевременно: в Кремле заявили, что пока не могут назвать дату запуска «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что, несмотря на выход из проекта швейцарской компании, которая укладывала трубы, необходимые мощности для достройки газопровода имеются.

В Кремле заявили, что газопровод «Северный поток-2» будет построен, но говорить о сроках завершения реализации проекта преждевременно.

Читайте такжеУкраина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что кто возьмётся сейчас сказать дату (запуска «Северного потока-2»). Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, нормами международной торговли и коммерческих отношений. Это создает проблемы», - сказала Песков.

При этом он подчеркнул, что эти обстоятельства не ставят под сомнение завершение проекта.

«Компания (Allseas – укладывающая трубы – УНИАН) на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые мощности для этого имеются - мы об этом уже говорили», - добавил он.

Ранее запустить «Северный поток-2» планировали 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте, ее судна уже покинули Балтийское море.

Проектом «Северный поток- 2» предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство нового трубопровода в обход Украины планировали завершить к концу 2019 года, однако из-за отказа Дании предоставить разрешение на работы в ее территориальных водах компания Nord Stream 2 планирует продолжить строительство газопровода зимой и весной 2020 года. Соответствующее разрешение Дания предоставила лишь в конце октября 2019 года.