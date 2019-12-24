Оператор ГТС Украины получил сертификацию и лицензию на транспортировку газа

Глава Нацкомиссии подчеркнул, что таким образом окончательно завершена сертификация нового оператора газотранспортной системы Украины.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации госкомпании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), а также выдала соответствующую лицензию на транспортировку газа, что позволит компании начать свою деятельность с 1 января 2020 года.

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Такое решение принял регулятор на заседании сегодня.

«Мы приняли решение об окончательной сертификации «Оператора ГТС Украины… Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа», - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества опубликовал положительное заключение по сертификации компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы страны.

Справка УНИАН. Отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы.

Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.