В.и.о. президента "Энергоатома" Павлышин провел штаб по строительству ЦХОЯТ

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС под председательством в.и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы и оперативного штаба проекта "Строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива для реакторов ВВЭР АЭС Украины". В заседании, которое состоялось 11 декабря 2019 года, приняли участие руководители проектных и строительных организаций, задействованных в проекте, а также руководители профильных подразделений "Энергоатома".

По состоянию на 11 декабря 2019 года капитальная строительная готовность объектов на площадке строительства составляет 97%. В рамках контракта с Holtec International по проекту уже получено 893 единицы общетехнического оборудования. Основными задачами для НАЭК "Энергоатом" до конца текущего года является завершение поставок оборудования Holtec International для первого пускового комплекса ЦХОЯТ (ПК-1) и 100-процентная готовность основных титульных зданий на площадке Централизованного хранилища.

На сегодня по объекту капитального строительства ЦХОЯТ генподрядчик ООО СК "Укрстроймонтаж" выполнил почти 97% работ. На площадку строительства уже прибыл основной мостовой кран Meloni грузоподъемностью 185/20 тонн. На площадке хранения контейнеров работы по обустройству 110 железобетонных фундаментов завершены на 100%. В здании технического обслуживания со складом для многофункциональных контейнеров смонтирован мостовой кран грузоподъемностью 50/5 тонн и выполнены почти все электромонтажные работы.

Капитальное строительство всех административных зданий Централизованного хранилища завершено полностью, сейчас идут внутренние и внешние отделочные работы, и прокладка внутренних технических коммуникаций. В здании гаража смонтирован подвесной электрический кран грузоподъемностью 5 тонн, продолжается выполнение электромонтажных работ. Завершено строительство и получен сертификат ГАСИ о принятии в эксплуатацию «подъездного железнодорожного пути к ЦХОЯТ», подрядчик ЗАО "Укрэнергомонтаж".

В ходе оперативного совещания генеральный директор обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" Юрий Шейко также сообщил, что в соответствии со вторым этапом контракта с Holtec International уже начато изготовление оборудования: 20 контейнеров HI-STОRМ, 14 контейнеров МЦК-31, 6 контейнеров МЦК-85, 3 контейнера HI-STАR, 3 железнодорожные платформы для перевозки HI-STАR. "Энергоатом" принял 97 (из 110) единиц оборудования по первому этапу контракта с Holtec International. Продолжается подготовка к приему 5 единиц оборудования во второй декаде декабря", - отметил Юрий Шейко.

Параллельно на трех атомных электростанциях Украины - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкий продолжается реализация ряда подготовительных работ по транспортировке отработавшего топлива на площадку Централизованного хранилища ОЯТ. Так, на РАЭС, ЮУАЭС и ХАЭС уже проведены частичные испытания части оборудования Holtec. Также завершены полигонные испытания специального железнодорожного подвижного состава для перевозки контейнеров HI-STАR (с МЦК с ОЯТ) и HI-TRAC с целью сертификации. Готовится заседание межведомственной комиссии по приему результатов испытаний транспортера и вагона.

Справка. Из-за отсутствия собственного Централизованного хранилища ОЯТ Украина вынуждена каждый год тратить до 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на территорию России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году, а строительные работы на площадке ЦХОЯТ, расположенной в зоне отчуждения ЧАЭС, начались в ноябре 2017 года. Генеральный подрядчик по строительству - компания СК "Укрстроймонтаж". Ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса запланирован на 2020 год. ЦХОЯТ станет автономной ядерной установкой, которая обеспечит длительное хранение (100 лет) ОЯТ с действующих энергоблоков РАЭС, ЮУАЭС и ХАЭС. Для хранения ОЯТ будет использоваться технология поверхностного «сухого» хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды, которое обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа. Проектная вместимость ЦХОЯТ составит 458 контейнеров HI-STORM, которые смогут вместить в себя 16 529 отработанных топливных сборок.