Правительство решило провести аудит «Нафтогаза»

Аудитором выступит компания Deloitte.

Кабинет министров Украины решил провести аудиторскую оценку финансовой отчетности Национальной акционерной компании «Нафтогаз Укарины».

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Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

«Кабмин решил провести аудиторскую проверку Нафтогаза», - написал Гончаренко.

Аудитором выступит компания Deloitte.

Также Гончаренко сообщил, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, политического решения на смену руководства «Нафтогаза» нет, поэтому Андрей Коболев будет работать до конца своего контракта.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге заявил, что правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических государственных предприятий и перезагрузке их наблюдательных советов.

На вопрос о том, коснется ли это всех компаний, включая «Нафтогаз» и «Укрэнерго», министр ответил: «Абсолютно».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. Находится в подчинении Кабинета министров Украины.