У Кабмина нет планов по смене руководства "Нафтогаза" - Милованов

Он подчеркнул, что по "Нафтогазу" никаких изменений нет и не будет.

У правительства нет планов по смене наблюдательного совета и руководства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений и не будет. Это (слова министра энергетики - УНИАН) было неправильно понято или перекручено. По "Нафтогазу" никакого процесса нет – ни по наблюдательному совету, ни по руководству "Нафтогаза", - сказал Милованов.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге заявил, что правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических государственных предприятий и перезагрузке их наблюдательных советов.

На вопрос о том, коснется ли это всех компаний, включая "Нафтогаз" и "Укрэнерго", министр ответил: "Абсолютно".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. Находится в подчинении Кабинета министров Украины.