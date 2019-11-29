«Нафтогаз» раскрыл подробности газовых переговоров с Россией в Вене

Украинская компания заявила о незначительном прогрессе в переговорах с Россией относительно контракта на транзит газа.

Проведение двусторонних министерских консультаций по транзиту газа между Украиной и Россией, которые состоялись 28 ноября в Вене, было согласовано Европейской комиссией, которая является третьей стороной в переговорном процессе.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

"Вчера в Вене состоялась министерская встреча между министрами энергетики Украины и России. Двусторонние встречи не является чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, которые мы ведем с участием Еврокомиссии с 2014 года... Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС", - сказано в сообщении.

Также в компании отметили, что получили комментарии от России по проекту договора, который Украина направила РФ в сентябре.

"Из хорошего: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами… Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", - отметили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Вене состоялась двухсторонняя встреча между Украиной и Россией в рамках переговоров по подготовке к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему. В ней приняли участие министры энергетики двух стран, а также руководители «Нафтогаза» и «Газпрома».