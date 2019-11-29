Украина и Россия провели двусторонние газовые переговоры в Вене

Украинская и российская стороны обсудили возможность подписания договора о транзите газа в соответствии с европейскими правилами.

В четверг, 28 ноября, в Вене состоялись двусторонние газовые переговоры между Россией и Украиной.

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Состоялся обмен предложениями по решению поставленных перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности об интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни", - говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

На сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины указано, что встреча состоялась "в рамках подготовки к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему. Стороны обсудили возможность подписания договора согласно европейских правил и договорились активизировать работу. Переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с Европейской стороной. Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях – это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Мы, как надежный партнер, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки".

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В сообщении украинского министерства вообще не упоминается, что во время встречи обсуждали прямые поставки российского газа в Украину. Раньше премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что переговоры по этой теме с Москвой не ведутся.

В российском министерстве отметили, что на встрече присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, руководители НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Напомним, следующая трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии относительно транзита газа может произойти в течение первой недели декабря.