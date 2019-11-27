Эксперт допустил повторение газового кризиса 2009 года в Европе и назвал уязвимые страны

По его словам, дефицит газа в первую очередь почувствуют Балканские страны и сама Украина.

В случае неподписания нового контракта о транзите газа между Украиной и Россией, есть вероятность повторения газового кризиса 2009 года.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его словам, дефицит газа в первую очередь почувствуют Балканские страны и сама Украина.

Энергетический эксперт отметил, что если транзит российского газа через Украину прекратится, те запасы газа, которые успели закачать в подземные хранилища, не помогут полноценно пройти отопительный сезон.

"21,7 куб. м газа может хватить на весь отопительный сезон, когда газотранспортная система работает в нормальном проектном режиме. А в случае позапроектного, когда транзит газа прекратится, этот объем недостаточен. Да и любой объем в этом случае не может гарантировать 100% обеспечения потребителей необходимыми объемами природного газа", – сказал он.