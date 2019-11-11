Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта

Проводится набор мощности.

11 ноября 2019 года в 00:17 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта. Проводится набор мощности.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС продолжаются триста пятьдесят вторые сутки ремонтных работ, сообщает atom.gov.ua.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевалаизменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.