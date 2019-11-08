Будет коллапс: повышение тарифов на транспортировку газа убьет химпром

Президент Союза химиков прогнозирует: ударит запланированное повышение и по украинскому аграрному сектору.

Анонсированное "Укртрансгазом" и НКРЭКУ резкое повышение тарифов на транспортировку газа убьет химическую промышленность, ударит по агросектору и лишит работы самое малое 20 тысяч человек.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил председатель Союза химиков Украины Алексей Голубов.

"Если говорить о химиках, то производители азотных удобрений остановятся. Мы и так в прошлом, 2018 году, работали с рентабельностью 1,3%. Это на грани убыточности. А сейчас мы просто остановимся", - убежден Голубов.

Он рассказал, что запланированное повышение тарифов на транспортировку газа в "Укртрансгазе" объясняют необходимостью, в частности, повысить зарплаты для своих сотрудников. Это повышение решили переложить на плечи потребителей – промышленникам это обойдется в повышение расходов на покупку газа на 36 млрд грн, населению – на 18 млрд.грн.

Президент Союза химиков прогнозирует: ударит запланированное повышение и по украинскому аграрному сектору.

"Сразу вырастут импортные удобрения в цене. Когда наши заводы остановились в 2017 году, удобрения на внутреннем рынке мгновенно выросли в цене на 30%. Селяне начали шуметь: как так? Говорю: а почему вы к нам обращаетесь? Мы стоим, мы не производим. Это импортеры сразу повысили цены. Поэтому вырастут удобрения", - считает он.

Голубов также предупредил: закрытие производств азотных удобрений из-за повышения тарифа на транспортировку газа увеличит также нагрузку на государство, которому придется содержать тысячи людей, потерявших вследствие этого работу.

"Если все эти заводы встанут, вряд ли кто-то сейчас будет содержать рабочий люд на них. Поэтому придется увольнять людей. И на рынок безработных выбросят где-то порядка 20 тысяч рабочих. Вот к чему это приведет. Кроме того - платежи в бюджет. Мы в лучшие годы платили в бюджет 8 млрд грн и больше. А если говорить об экспорте, то в 2012 году у нас экспорт был порядка 5,9 млрд долларов, а в прошлом – уже 1,3 млрд. Уже снижение. А сейчас – это будет просто коллапс! Ситуация будет критическая. Не только для нас - нас угробят просто, но и для страны тоже. Страна же ничего не выиграет", - говорит Голубов.