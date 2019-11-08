Антимонопольный регулятор Польши объявит самый высокий штраф в своей истории по «Северному потоку-2»

В мае 2018 года орган возбудил дело против «Газпрома» и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток–2».

Сегодня Антимонопольный комитет Польши (UOKiK) объявит о самом высоком за всю историю работы органа штрафе для компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток-2».

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Об этом сообщает польское издание Biznesalert.

Отмечается, что в пятницу на пресс-конференции в 12:00 по Киеву антимонопольный регулятор объявит самый "высокий штраф в своей истории".

В сообщении говорится, что антимонопольный орган Польши в мае 2018 года возбудил дело против «Газпрома» и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода планировали завершить до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».