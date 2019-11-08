Бундестаг не смог проголосовать за смягчение газовой директивы ЕС для "Северного потока-2"

За закон проголосовали 133 человека, но на его приятие необходимо 355.

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщается на сайте бундестага.

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«Бундестаг не принимает решения. Заседание отменяется», — говорится в сообщении.

За закон проголосовали 133 человека, но на его приятие необходимо 355. Новая встреча пройдет 8 ноября, пишет РБК.

Законопроект предполагает освобождение от требований газовой директивы для трубопроводов, построенных до мая 2019 года. Исключение не будет распространяться на российский газопровод «Северный поток-2», так он был построен раньше этого срока.

В начале апреля Европарламент утвердил поправки в газовую директиву. Согласно ей, действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы не входящих в ЕС стран, если они проходят через территорию государств — членов Евросоюза. 23 мая поправки вступили в силу.

Как сообщал УНИАН, по информации европейских СМИ, немецкая правящая коалиция разработала новый законопроект, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Изменения в директиву позволили распространить ее также на газопроводы из третьих стран, в частности "Северный поток-2".

В результате ее внедрения "Газпром" больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Российское же законодательство дает "Газпрому" монополию на экспорт природного газа за пределы России.