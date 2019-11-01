«Энергоатом» на 70% реализовал программу по повышению уровня безопасности энергоблоков АЭС

Всего реализовано 897 мероприятий из 1295 запланированных.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» на 70% реализовала запланированные мероприятия Комплексной (сводной) программы повышения безопасности (КСППБ) энергоблоков АЭС, рассчитанной до 2023 года, что позволит значительно снизить вероятность аварии и тем самым увеличить безопасность работы атомных блоков. Под эту программу НАЭК «Энергоатом» привлек кредит ЕБРР и "Евратома" в размере 600 млн евро.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель группы управления проектом КСППБ Геннадий Сазонов.

«Из 1295 мероприятий на сегодня выполнено 897, это более чем на сто мероприятий больше, чем годом ранее в это же время. Еще около 50 планируется выполнить до конца этого года», - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

Сазонов отметил, что компания полностью выполняет требования ЕБРР, по правилам которого проводятся все закупки оборудования за кредитные средства. При этом он подчеркнул, что уровень локализации превышает 50%.

«Могу сказать, что украинские предприятия успешно участвуют в реализации мероприятий. Из 70 контрактов (по кредитным средствам – УНИАН), больше половины – это украинские поставщики», - сказал он. При этом он сообщил, что оборудование, которое разрабатывают и поставляют украинские предприятия, относится к наукоемкому высокотехнологичному сегменту. По его словам, это системы контроля и управления АЭС, электротехническое оборудование.

«Хочу отметить, что самое больше количество оборудования на станции – это электротехническое. За счет собственных и кредитных средств европейских партнеров «Энергоатом» обновил парк оборудования на всех 15 энергоблоках», - сообщил журналистам руководитель проекта.

В свою очередь, эксперт по экологическим и социальным вопросам группы управления проектом КСППБ Людвиг Литвинский отметил рост качественного показателя выполнения программы КСППБ.

«Характеристикой безопасности энергоблоков на АЭС являются два интегральных показателя: частота повреждения активной зоны и частота предельного аварийного выброса. На момент, когда мы начинали эти мероприятия, на всех без исключения блоках мы были хуже нормативных значений. То, что мы имеем на сегодня по всем энергоблокам, на которых мероприятия в достаточно большом объеме реализованы, - мы находимся либо возле, либо ниже показателя, к которому нужно стремиться. Это даже не предписано нормативными документами. Это на порядок лучше, чем жесткие требования нормативных документов. Это касается и показателя вероятностной частоты повреждения активной зоны, и вероятностной частоты предельного аварийного выброса», - сказал он.

При этом Литвинский отметил, что в ходе реализации программы уже можно отследить повышение эксплуатационной надежности энергоблоков.

«На начало программы было 20-30 нарушений в работе энергоблоков в год. Сегодня же этот показатель на уровне 10-20 нарушений в год», - сообщил он.

Литвинский подчеркнул, что программу по повышению безопасности работы атомных блоков «Энергоатом» начал еще в 2010 году, но до 2015 года, когда «Энергоатом» получил доступ к кредитным средствам ЕБРР и «Евратома», все мероприятия проводились только за счет собственных средств компании.

Справка УНИАН. Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков украинских АЭС была утверждена постановлением Кабинета министров в конце 2011 года. Эта программа финансируется за счет «Энергоатома» (800 млн евро), ЕБРР (300 млн евро) и Европейского сообщества по атомной энергии, Euratom (также 300 млн евро). Целью реализации КСППБ является повышение уровня безопасности всех энергоблоков АЭС, замена оборудования, важного для безопасности, которое отработало свой ресурс, на современное, а также внедрение мероприятий для предупреждения аварий, аналогичных аварии на АЭС "Фукусима-1" (Япония).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе