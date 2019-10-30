В Венгрии заявили, что хотят диверсифицировать маршруты поставки газа и получать его не только через Украину

Премьер-министр напомнил, что для венгров самое важное – это независимость и сохранение суверенитета, то же самое касается и вопроса энергетики.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что его страна хочет диверсифицировать поставщиков, а также маршруты поставки газа и получать его не только через Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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«Если в Венгрию газ из России поступает только через Украину, это с точки зрения суверенитета – это не очень приемлемое решение. Поэтому для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии», - сказал Орбан.

«Для венгров всегда самое важное – это независимость и сохранение суверенитета. То же самое касается вопроса энергетики. Суверенитет в энергетике, в энергоснабжении означает, что мы хотим остаться суверенными. Очень важный вопрос – откуда мы получаем энергию. В данный момент мы получаем энергоснабжение с России. Но мы также рассматриваем и другие возможности, и мы надеемся, что сможем диверсифицировать разные энергоисточники», - добавил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной по транзиту и поставкам газа «по значительно сниженным ценам».