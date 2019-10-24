Энергоблок №4 Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

24 октября 2019 года в 06:32 энергоблок №4 Ривенской АЭС (ВВЭР-1000) подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, который длился с 9 августа. Выполняется плановое повышение мощности энергоблока.

По состоянию на 8 утра 24 октября в работе находятся все четыре энергоблока Ривенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 070 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 43,0 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца – 998,1 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 14 млрд 425,5 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка. Ривенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривенской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.