"Нафтогаз" не будет штрафовать ОСМД за недобор газа

Для того, чтобы избежать штрафов, ОСМД должны подписать с "Нафтогазом" дополнительное соглашение.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), позволила "Нафтогазу" не штрафовать объединения совладельцев многоквартирных домов за несоответствие заявленных объемов потребления газа фактическим.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

«Эта норма была обременительной для потребителей, особенно для ОСМД, которые сейчас не имеют ресурсов, чтобы профессионально прогнозировать потребность в газе. Поэтому мы увеличили размер допустимого отклонения между фактическим потреблением и заявленным с 5% до 10%, и предоставили возможность корректировать показатели до последнего дня месяца», — говорится в сообщении "Нафтогаза".

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Там отмечают, что НКРЭКУ предоставила "Нафтогазу" право вообще не применять штрафов за недобор газа. В то же время, для того, чтобы избежать штрафов, ОСМД должны подписать с "Нафтогазом" дополнительное соглашение, которое, как сообщают в "Нафтогазе", уже прислали потребителям.

Отметим, что эта норма касается тех ОСМД, которые имеют собственные котельные и заключают договоры с "Нафтогазом" на покупку газа для этих котельных.