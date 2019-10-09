Украине невыгодно продлевать контракт на транзит газа с Россией - глава "Нафтогаза"

По словам Коболева, между сторонами должен быть заключен новый контракт по европейским правилам.

Украине не имеет смысла продлевать с 1 января 2020 года действующий контракт на транзит природного газа с Россией.

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Об этом заявил в ходе Украинского газового форума глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мне тяжело представить, зачем новому оператору ГТС, зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то другие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", - сказал Коболев.

Он отметил, что в связи с этим критически важно сохранить трехсторонний формат переговоров Украина-ЕС-Россия.