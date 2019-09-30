Повышения цены на электричество: неизбежность или вероятность

Одним из основных ожиданий украинского народа от нового президента на выборах было снижение тарифов на коммунальные услуги. Новый глава государства Владимир Зеленский не раздавал громких обещаний, но по итогам ста дней на посту заявил, что не так важны низкие тарифы, как способность населения оплачивать их. Ставка будет сделана на рост экономики и доходов людей.

Так что же будет с тарифами на потребляемую украинцами электрическую энергию?

Сейчас мы покупаем ее по цене 90 копеек за киловатт для первых ста киловатт-часов и 168 копеек за все, что превышает этот уровень. Промышленные потребители покупают ее в два с половиной раза дороже – чуть более трех гривен за киловатт-час.

Это происходит потому, что в Украине долгое время именно промышленность компенсировала разницу низкой цены на электричество для населения. Сей хитрый механизм назывался перекрестным субсидированием. И не одно правительство нашей страны пыталось найти пути, как от него отказаться.

Многие помнят пятиэтапное повышение тарифа на электричество для населения в три с половиной раза. С апреля 2015 по март 2017 года цена выросла с 35,5 копеек за киловатт-час до текущей средневзвешенной цены 122,83 копеек.

В итоге, по ряду причин в том числе вмешательство печально известной формулы «Роттердам+», цены на электроэнергию для бизнеса росли гораздо быстрее чем рассчитывали, и разница никуда не исчезла.

Так дальше продолжаться не может! Несбалансированные тарифы на электричество для населения и промышленности мешают Украине развивать свою экономику

С запуском с 1 июля 2019 года оптового рынка электроэнергии субсидирование должно было перестать существовать, но на деле получилось так, что механизм обрел другое обличие.

Правительство обязало находящиеся в государственной собственности энергогенерирующие компании продавать населению электричество по регулированной низкой цене, соответственно, этот объем ресурса был исключен из конкурентного рынка. Это привело к тому, что электротариф для бизнеса вырос на десять-двадцать пять процентов, порой превысив европейские расценки.

Конечно, для бытового потребителя низкий тариф - это форма справедливости. При сомнительном качестве электроснабжения «платежка за свет» в довесок с оплатой за газ и тепло и так давит на семейный бюджет очень тяжелым грузом. Не поднимать же электрические тарифы еще, когда европейскими зарплатами и не пахнет!

Но позиция предпринимателей, бизнесменов иная. Например, для владельца кофейни высокий тариф бьет по цене, условно, чашки кофе, что делает бизнес не рентабельным.

С промышленниками дела обстоят еще серьезней. Для них затраты на электроэнергию напрямую влияют на конкурентоспособность на международном рынке. Соответственно, это может отразиться на притоке валютной выручки в страну и будущем курсе гривни.

Коммунальщики, особенно, водоканалы, использующие электроэнергию для подачи воды, в свою очередь, просто повышают цены на свои услуги потребителям.

Так дальше продолжаться не может! Несбалансированные тарифы на электричество для населения и промышленности мешают Украине развивать свою экономику.

Эксперты и крупные потребители предрекают скорый трагический финал. Если до весны 2020 года государство не отменит регулирование цены на электроэнергию для населения, то в таком случае рынок не сможет работать, и реформу энергорынка нужно будет откатить назад.

Это грозит непредсказуемой ситуацией в экономике и неизбежными обоснованными претензиями европейцев. Открытие рынка электрической энергии, на котором формируются цена как для промышленности, так и для населения, было одним из наших обязательств перед Евросоюзом. Нарушая его, мы расписываемся в собственной неспособности проводить реформы, о которых так много говорим.

Значительный плюс работы хорошо отрегулированного рынка, в который не вмешивается государство, ощутят все категории потребителей - от мала до велика.

Может, повышение цены на электрическую энергию заодно заставит нас учиться потреблять ее экономно

Уменьшиться нагрузка на бизнес и, наконец, закрутятся шестерни промышленного производства и роста экономики. А значит, вырастет способность наших сограждан оплачивать счета за коммуналку. Население сможет в любое время сменить непутевого поставщика, что заставит компании быть более эффективными.

Сигналы о неизбежности повышения тарифов на свет для граждан начали поступать даже от ранее молчавшего регулятора. Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, органа, который и устанавливает тарифы, признала, что низкие цены для населения создают проблемы промышленности.

Новым Кабинету министров и президенту совсем скоро придется сделать выбор. Нарушить завышенные ожидания электората, повысив электротарифы населению, но при этом оздоровить рынок и производство. Или продолжать консервировать проблему.

Задача не из легких, поскольку нельзя забывать о тех гражданах, которые не способны оплачивать потребленные энергоресурсы.

Может, повышение цены на электрическую энергию заодно заставит нас учиться потреблять ее экономно.

Анна Бредихина