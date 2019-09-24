«Нафтогаз» будет торговать дизтопливом - начал импорт нефтепродуктов из Беларуси

Ожидается, что это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке, говорится в сообщении компании.

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«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны», – цитирует пресс-служба слова руководителя дивизиона «Нефть» группы «Нафтогаз» Николая Гавриленко.

Отмечается, что за счет реализации импортного дизтоплива «Нафтогаз» увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более, чем в два раза. Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

В пресс-службе напомнили, что «Нафтогаз» производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее группа "Нафтогаз" импортировала исключительно нефтепродукты для переработки на собственных мощностях.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.